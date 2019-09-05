Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
Пилота британской авиакомпании ЕasyJet, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета Manchester Evening News.
Издание сообщает, что судно было задержано в аэропорту на неопределенное время, поскольку летчик не явился на работу. В результате один из пассажиров предложил свои услуги.
Отмечается, что у мужчины, направлявшегося с семьей в отпуск, было при себе удостоверение пилота, и компания согласилась посадить его за штурвал.
«Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего», — заявили в авиакомпании.
10 августа американская авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за пьяных пилотов.