Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Пилота британской авиакомпании ЕasyJet, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета Manchester Evening News.

Издание сообщает, что судно было задержано в аэропорту на неопределенное время, поскольку летчик не явился на работу. В результате один из пассажиров предложил свои услуги.

Отмечается, что у мужчины, направлявшегося с семьей в отпуск, было при себе удостоверение пилота, и компания согласилась посадить его за штурвал.

«Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего», — заявили в авиакомпании.

10 августа американская авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за пьяных пилотов.