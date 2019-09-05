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Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

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Фото: Global Look Press/JÃrgen Ritter, via www.imago-im/www.imago-images.de
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Пилота британской авиакомпании ЕasyJet, который не вышел на рейс из Манчестера в испанский Аликанте, заменил пассажир. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета Manchester Evening News.

Издание сообщает, что судно было задержано в аэропорту на неопределенное время, поскольку летчик не явился на работу. В результате один из пассажиров предложил свои услуги.

Отмечается, что у мужчины, направлявшегося с семьей в отпуск, было при себе удостоверение пилота, и компания согласилась посадить его за штурвал.

«Такое решение полностью соответствует правилам, так как у него при себе были паспорт и лицензия пилота. Безопасность для нас превыше всего», — заявили в авиакомпании.

10 августа американская авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за пьяных пилотов.

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