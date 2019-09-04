В Италии российские туристы задержали уличного вора

В центре итальянской Болоньи двое туристов из России смогли задержать уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной девушек, которая была вместе с ними. Об этом 4 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицейское управление города.

Инцидент произошел 3 сентября, когда путешественники отдыхали недалеко от средневековых башен, являющихся символом Болоньи. Один из мужчин внезапно заметил пропажу рюкзака у своей подруги, после чего обратил внимание на человека, который пытался скрыться с украденной вещью.

Вместе с другом они задержали вора, попытавшегося от них отбиться. После чего россияне вызвали правоохранителей, которые позже арестовали преступника. Им оказался мигрант из Алжира, ранее привлекавшийся к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия. Отмечается, что никто из россиян не пострадал.

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