Первый лицензированный скалодром открыли в Севастополе

В севастопольской спортивной школе №7 начал работу новый скалодром высотой 16 м. Это единственное подобное сооружение в Южном федеральном округе, которое имеет лицензию. Там можно проводить официальные соревнования по скалолазанию.

Открытие скалодрома приурочили к 50-летию со дня основания учебного учреждения, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». Спортивная школа на улице Коли Пищенко была открыта в 1969 году.

Ученикам доступны 13 видов спорта: альпинизм, бадминтон, бокс, велоспорт-шоссе и велоспорт-маунтинбайк, волейбол, дзюдо, кикбоксинг, скалолазание, спортивная борьба (панкратион и грэпплинг), рукопашный бой, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика.