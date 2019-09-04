Двукратный чемпион Олимпиады Хиршер заявил об окончании карьеры

Двукратный чемпион Олимпиады по горным лыжам, австриец Марсель Хиршер завершил карьеру в возрасте 30 лет. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в Зальцбурге 4 сентября, передает французское издание L'Equipe.

«Сегодня день, когда я заканчиваю свою активную карьеру», - сказал он. На его решение повлиял недостаток мотивации. Хишер планирует уделять больше времени семье, которую ему приходилось оставлять из-за тренировок.

Марсель Хиршер является семикратным чемпионом мира по горным лыжам, завоевывал серебро Олимпиады-2014 в Сочи, четыре серебряные награды мировых первенств и стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Пхенчхане. Он — единственный в истории горнолыжного спорта восьмикратный победитель общего зачета Кубка мира в 2012-2019 годах. Спортсмен занимает второе место в истории мужского Кубка мира по числу попаданий в тройку призеров на этапах, имеет 138 призовых мест.