«Спартак» первый раз победил под руководством Знарка в КХЛ

Московский «Спартак» под руководством Олега Знарка одержал первую победу над ярославским «Локомотивом» в официальных матчах. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла в Ярославле и закончилась со счетом 5:2. Об этом 4 сентября сообщает издание «Спорт-Экспресс».

В составе победителей дубль оформил Илья Талалуев. Отличились и другие игроки: Александр Хохлачев, Дмитрий Вишневский и Андрей Кутейкин. У «Локомотива» шайбы забросили Павел Кудрявцев и Тай Ратти.

В пятницу, 6 сентября, московский клуб сыграет в гостях со столичным «Динамо».

Бывший главный тренер российской сборной по хоккею Олег Знарок возглавил «Спартак» в конце апреля. Об этом сообщается на сайте команды. Соглашение подписано на год, но возможно его продление на один сезон. Тренер называл главной задачей выход столичной команды в плей-офф КХЛ. Также Знарок работал в КХЛ с московским «Динамо» и петербургским СКА. Оба выигрывали Кубок Гагарина.