Прямой эфир

Назван размер гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за поединок с американцем Дастином Порье будет значительно выше, чем за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом заявили в команде Нурмагомедова.

Нурмагомедов-старший: «Бой с Мейвезером может пройти весной в Грозном»
Отец и тренер непобежденного российского бойца — о потенциальном поединке Хабиба с легендарным боксером и будущем сына после дисквалификации

Отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не раскрыл точную сумму, но сказал, что она превысит гонорар за бой с Макгрегором в 3–3,5 раза, передает «Спорт-Экспресс».

Гарантированный гонорар за бой составляет $2 млн, сообщает издание. Однако, по словам Нурмагомедова-старшего, это «маловато».

«Потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших. Мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем», — подчеркнул он.

Гонорар за бой с Макгрегором составил $2 млн, но на руки чемпион получил только $1,5 млн — сумму за вычетом штрафа за массовую драку после матча.

Ранее 4 сентября стало известно, что Нурмагомедов, уже прибывший в Абу-Даби для боя с Порье, до выхода на ринг будет находиться под круглосуточной охраной. Организаторы подчеркнули, что никакой опасности нет, но такие меры необходимы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нурмагомедову предстоит похудеть до взвешивания перед боем с Порье
Нурмагомедов вошел в число самых проверяемых на допинг бойцов ММА

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019