Назван размер гонорара Нурмагомедова за бой с Порье

Гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за поединок с американцем Дастином Порье будет значительно выше, чем за бой с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом заявили в команде Нурмагомедова.

Отец и тренер Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не раскрыл точную сумму, но сказал, что она превысит гонорар за бой с Макгрегором в 3–3,5 раза, передает «Спорт-Экспресс».

Гарантированный гонорар за бой составляет $2 млн, сообщает издание. Однако, по словам Нурмагомедова-старшего, это «маловато».

«Потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших. Мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем», — подчеркнул он.

Гонорар за бой с Макгрегором составил $2 млн, но на руки чемпион получил только $1,5 млн — сумму за вычетом штрафа за массовую драку после матча.

Ранее 4 сентября стало известно, что Нурмагомедов, уже прибывший в Абу-Даби для боя с Порье, до выхода на ринг будет находиться под круглосуточной охраной. Организаторы подчеркнули, что никакой опасности нет, но такие меры необходимы.