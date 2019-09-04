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Омбудсмен обратился к властям Сочи после выселения семьи с онкобольным

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Фото: kavkaz-uzel.eu
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Омбудсмен по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак попросил краевую прокуратуру и администрацию Сочи провести проверку после выселения онкобольного с супругой из временного жилья на улицу. Об этом сам уполномоченный по правам человека заявил ТАСС.

По его словам, человека нельзя «выставлять на улицу».

«То, что человек болен, — это придает этой ситуации особый цинизм, с моей точки зрения. Как можно так поступить с онкобольным в лежачем состоянии, который после химиотерапии?» — подчеркнул Мышак.

По словам омбудсмена, проблема с выселением этого гражданина существовала давно, власти могли бы решить ее мирным путем, предоставив ему другое место жительства.

Речь идет об Андрее Мартынове, которого приставы и полиция по решению суда выселили из пансионата «Нептун». «Кавказский узел» 3 сентября сообщал, что онкобольной со своей женой были единственными жильцами пансионата, в котором проживали «олимпийские переселенцы» (их дома попали под снос для строительства олимпийских объектов) и пострадавшие от бедствий. Сочинская мэрия добилась решения о выселении семьи, не предоставив им замену жилья.

В пресс-службе администрации Сочи пояснили ТАСС, что изъятое у Мартыновых жилье являлось самостроем. Онкобольному были предложены компромиссы в виде участков под ИЖС или работы в муниципальной организации с размещением в общежитии, но он отказался от всех вариантов.

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