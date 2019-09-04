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Депутат Верховной рады заявил о формировании диктатуры на Украине

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Фото: facebook.com/Илья Кива
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Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива считает, что в случае переподчинения Нацгвардии президенту Владимиру Зеленскому в стране может установиться диктатура.

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Ранее украинский лидер внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения министерства внутренних дел и передать в его управление.

«Сегодня под красочным названием «демократия» офис президента создает такую вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время превратиться в жесткую диктатуру», — сказал Кива в эфире телеканала NewsOne в среду, 4 сентября.

Он отметил, что не видит смысла выносить данный законопроект на рассмотрение, так как это потребует внести в Конституцию изменения и расширить президентские полномочия.

14 июня Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардией страны. Им стал Николай Балан. С апреля 2014 года Балан занимал должность замкомандующего Национальной гвардией Украины. С февраля до 31 декабря 2015 года он также исполнял обязанности командующего Нацгвардией.

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