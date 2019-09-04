В новых авто появятся датчики для напоминания водителям о детях в салоне

Новые автомобили будут оснащаться устройствами, напоминающими водителям о наличии в машине детей. Как сообщает Bloomberg в среду, 4 августа, такие датчики к 2025 году появятся практически во всех новых машинах.

По данным агентства, Альянс автопроизводителей и Мировая ассоциация автопроизводителей выработали добровольное соглашение, которое предполагает оснащение автомобилей специальными визуальными и аудиоиндикаторами. Эти приборы после выключения двигателя будут напоминать водителям о необходимости проверить, нет ли на заднем сиденье ребенка.

«Автомобилестроители совместно разработали меры, которые предусматривают использование не только уже существующих устройств, но и инновационных методов», — отметил исполняющий обязанности главы Альянса автопроизводителей Дэвид Швейтерт.

Некоторые автопроизводители уже начали снабжать свои машины соответствующими датчиками. Так, компания Hyundai Motor Co. заявила, что большинство ее моделей будут оснащены индикаторами уже к 2022 году, а General Motors Co. еще в 2016 году сообщила о планах оборудовать ими более 20 моделей автомобилей.

14 июня ГИБДД России напомнила россиянам о недопустимости оставления детей запертыми в машинах. Несколькими днями раньше сотрудники автоинспекции спасли полуторагодовалую девочку, которую оставили в закрытом автомобиле на парковке в Казани. Ребенок провел в салоне не менее 40 минут и получил сильный перегрев.