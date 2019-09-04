Пушкинскую туристическую тропу открыли в Подмосковье

Пушкинскую тропу для туристов протяженностью около 4 км обустроили в Одинцово Московской области. По данным пресс-службы администрации округа, маршрут проходит по историческим местам, пересекает реки Вяземку и Шараповку и позволяет прогуляться пешком из одной усадьбы в другую, не заходя на шумную автодорогу.

Экскурсии будут проходить один-два раза в месяц. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня». В пути запланированы остановки, на которых гид расскажет интересные факты. В будущем на Пушкинской тропе сделают комфортные спуски и переправы через овраги, а также поставят информационные таблички.

Напомним, Московская область оказалась в тройке лучших мест в России для путешествий на машине и автотуризма. Рейтинг составило агентство «ТурСтат» на основе результатов опроса в интернете. За Подмосковье проголосовали 11% участников.