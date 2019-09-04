Бразильский чемпион ММА пригрозил «свернуть шею» Макрону

Бразильский чемпион ММА и джиу-джитсу, одновременно выступающий послом страны по вопросам международного туризма, Ренцо Грасие, пригрозил «свернуть шею» Макрону, за которого, в свою очередь, вступился бывший помощник президента Франции Александр Беналла. Об этом 4 сентября заявил канал BFMTV.

По сообщениям BFMTV, Грасие входит в близкое окружение президента Бразилии Жаира Болсонару, который находится в конфликте с Макроном из-за его резких высказываний о пожарах в Амазонии.

«Единственный пожар, который у нас есть, это тот, который горит в сердцах бразильцев и нашего президента, клоун! Приезжай сюда, тебе свернут твою цыплячью шею!» — заявил Грасие в видеоролике, обращенном к Макрону.

Экс-сотрудник Елисейского дворца Александр Беналла, уволенный после скандалов с избиением митингующих, отреагировал на обращение спортсмена записью в своем Twitter: «Ренцо Грасие, у вас кажется, очень большой рот. Если хотите, я вам предлагаю встречу на ринге. Ваши слова недостойны бывшего спортсмена».

За последнее время разногласия между Францией и Бразилией вспыхивают не в первый раз. Так, в июле Болсонару отказался встретиться с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сославшись на загруженный график. Макрон на саммите «большой семерки» поднял тему природных пожаров в Амазонии и обвинил бразильские власти в невыполнении обязательств по климату. Участники G7 договорились выделить €20 млн на ликвидацию возгораний. Но власти Бразилии отказалась от помощи, заявив, что «данные средства могут больше подойти для того, чтобы восстановить леса Европы».