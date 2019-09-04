Госдума и Минприроды разошлись в оценках экологического законопроекта

Профильный комитет Госдумы считает предложенный правительством проект изменений в экологическое законодательства формальным. Об этом «Известиям» заявил его глава Владимир Бурматов.

«С нашей точки зрения, коллеги из правительства подошли к исполнению поручения президента абсолютно формально», — подчеркнул он. Депутаты будут настаивать на изменении текста.

В Минприроды заявили, что положения законопроекта основаны на реализации статьи 42 Конституции РФ, которой установлено «неукоснительное право каждого на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии». В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время документ готовится к рассмотрению в первом чтении на заседании осенней сессии парламента.

Подробнее читайте в материале «Известий» 5 сентября.