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Госдума и Минприроды разошлись в оценках экологического законопроекта

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Профильный комитет Госдумы считает предложенный правительством проект изменений в экологическое законодательства формальным. Об этом «Известиям» заявил его глава Владимир Бурматов.

«С нашей точки зрения, коллеги из правительства подошли к исполнению поручения президента абсолютно формально», — подчеркнул он. Депутаты будут настаивать на изменении текста.

В Минприроды заявили, что положения законопроекта основаны на реализации статьи 42 Конституции РФ, которой установлено «неукоснительное право каждого на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии». В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время документ готовится к рассмотрению в первом чтении на заседании осенней сессии парламента.

Подробнее читайте в материале «Известий» 5 сентября.

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