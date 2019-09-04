Первый этап строительства терминала завершен в аэропорту Петрозаводска

Строители в аэропорту Петрозаводска подготовили фундамент нового аэровокзала. Как отметил глава регионального минтранса Алексей Кайдалов, здание станет одним из наиболее крупных объектов, возводимых в рамках ФЦП к 100-летию Карелии.

По его словам, строительно-монтажные работы закончатся летом следующего года, передает ИА «Карелinform». «Для такого технологически сложного объекта, как здание аэровокзала, это сверхзадача, но я уверен, что специалисты ГВСУ справятся с ней и через год мы встретимся по поводу сдачи нового аэровокзального комплекса», — сказал Кайдалов.

Напомним, в этом году в аэропорту карельской столицы планируется отремонтировать взлетно-посадочную полосу. При этом переносить авиарейсы не будут. Речь идет о полетах в Череповец, Архангельск, Москву, Сочи, Симферополь и Анапу.