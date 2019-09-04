Специалисты рассказали об опасности объятий с курицами

Эксперты центров по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что с начала 2019 года более тысячи американцев заболели сальмонеллезом, целуя и обнимая домашнюю птицу во дворе. Об этом в среду, 4 сентября, пишет MedikForum.

Отмечается, что из-за данной инфекции два человека уже скончались — один смертельный случай произошел в штате Техас, второй — в штате Огайо. Специалисты призвали жителей США не обнимать и не играть с курицами, индюшками или утками, а также не украшать волосы птичьими перьями, подобранными во дворах.

«Вспышки сальмонеллеза с момента начала эпидемии фиксируются во всех американских штатах. При этом 67% заболевших рассказали о том, что соприкасались с домашней птицей», — говорится в сообщении.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактериями сальмонеллами, характеризующееся развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

4 июля медики рассказали об опасности сна в постели с кошкой. По их словам, эти животные являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза и туляремии.