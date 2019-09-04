Семейный центр «Виртуальная реальность» создали при господдержке в Инте

В Инте Республики Коми открылся семейно-досуговый центр «Виртуальная реальность» с социальными льготами. Его создал бизнесмен на субсидии по региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Посетители могут побывать в пещере с монстрами, отправиться в доисторические времена или сыграть в любимую игру на качественно новом уровне. Для этого закуплены компьютеры и программное обеспечение, мониторы и дополнительные аксессуары для виртуальных путешествий в 3D-формате. Новый центр будет оказывать услуги по организации семейного отдыха взрослых и детей с предоставлением системы скидок и возможностью бесплатных посещений для социально незащищенных категорий граждан, передает ИА «Комиинформ».

«В Инте это первый опыт социального предпринимательства. Поддержка этого направления деятельности в рамках регионального проекта предусматривает возмещение до 85% расходов на приобретение оборудования», — отметила мэр Инты Лариса Титовец.