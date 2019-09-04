Путин назвал «придурками» заявивших о ненужности Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток «балластом», который требует постоянных денежных вложений. Так он отреагировал на рассуждения главы Якутии Айсена Николаева о том, нужен ли стране данный регион. Это произошло во время встречи с властями Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом говорится сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

По мнению Николаева, ответ на вопрос, нужен ли России Дальневосточный регион, очевиден. Он уточнил, что до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. «Ведь даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — пояснил глава Республики Саха.

«Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — сказал Путин. Николаев отметил, что так говорили четверть века назад. «Давайте будем говорить о сегодняшнем», — сказал в свою очередь президент. По словам российского лидера, регион должен стать местом притяжения, но для этого нужно наладить его инфраструктуру. Президент назвал тревожной демографическую ситуацию в регионе, добавив, что нужны кардинальные шаги в его социальном развитии.

В приветственной телеграмме участникам и организаторам ВЭФ от 21 августа президент заявил, что развитие Дальнего Востока является задачей общенационального масштаба. Еще одним приоритетом является укрепление экономического, инновационного потенциала и повышение качества жизни людей в этом регионе.