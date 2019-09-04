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Путин назвал «придурками» заявивших о ненужности Дальнего Востока

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Президент России Владимир Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток «балластом», который требует постоянных денежных вложений. Так он отреагировал на рассуждения главы Якутии Айсена Николаева о том, нужен ли стране данный регион. Это произошло во время встречи с властями Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом говорится сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

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По мнению Николаева, ответ на вопрос, нужен ли России Дальневосточный регион, очевиден. Он уточнил, что до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. «Ведь даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — пояснил глава Республики Саха.

«Я не знаю, какие придурки так говорили. Я что-то не верю», — сказал Путин. Николаев отметил, что так говорили четверть века назад. «Давайте будем говорить о сегодняшнем», — сказал в свою очередь президент. По словам российского лидера, регион должен стать местом притяжения, но для этого нужно наладить его инфраструктуру. Президент назвал тревожной демографическую ситуацию в регионе, добавив, что нужны кардинальные шаги в его социальном развитии.

В приветственной телеграмме участникам и организаторам ВЭФ от 21 августа президент заявил, что развитие Дальнего Востока является задачей общенационального масштаба. Еще одним приоритетом является укрепление экономического, инновационного потенциала и повышение качества жизни людей в этом регионе.

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