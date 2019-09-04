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Apple выпустит еще один бюджетный iPhone

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американская компания Apple намерена выпустить новый бюджетный iPhone. Как пишет японское издание Nikkei 4 сентября, более дешевой линейкой смартфонов производитель хочет забрать долю рынка у Huawei и Samsung.

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Последний раз Apple выпускала бюджетный смартфон в 2016 году. Цена iPhone SE начиналась от $399. Предположительно, новое устройство станет модификацией модели SE, но стоить будет дешевле.

Ожидается, что гаджет получит 4,7-дюймовый экран, как у iPhone 8, — это больше, чем у iPhone SE. Остальные характеристики будут такими же, как у флагманских моделей, которые представят в сентябре. Исключением станет лишь дисплей, который будет выполнен из более дешевых материалов. Гаджет может выйти в продажу весной 2020 года.

Как пишет издание, компании пришлось вернуться к производству бюджетной линейки из-за сложной ситуации на рынке. В 2018 году Apple впервые сообщила о падении продаж iPhone, а летом 2019-го уступила второе место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов китайской компании Huawei.

Ранее Apple снизила цены на наиболее популярные модели iPhone и запустила программу trade-in, которая позволяет сдавать старые устройства Apple в обмен на скидку на новые. Однако эти меры не были достаточно эффективными на фоне быстро растущей Huawei.

Новым гаджетом компания планирует завоевать рынки развивающихся стран, где большой популярностью пользуются продукты китайских производителей, в том числе Huawei.

В сентябре Apple представит три обновленных iPhone — линейка получила название Pro, она заменит модели XS, XS Max и XR — и ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном. В будущем компания планирует выпустить новый iPad Pro и обновленный iPad для школы.

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