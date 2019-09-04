Топилин назвал переход на четырехдневку вопросом перспективы

Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен. Но это вопрос не ближайшего будущего, а долгосрочной перспективы, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

«Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35–36 часов есть, в перспективе можно говорить», — цитирует министра «Интерфакс».

По словам Топилина, переход на укороченную неделю уже сейчас возможен в некоторых компаниях, где «технологии позволяют». Кроме того, в некоторых секторах можно оптимизировать график за счет удаленной работы. В каждом конкретном случае должны договариваться сотрудники, профсоюзы и работодатель, подчеркнул он.

Комментируя аргумент об освобождении времени за счет роботизации, Топилин отметил, что не уверен в том, что роботы дадут людям возможность «вообще ничего не делать».

Министр напомнил, что переход от шестидневной рабочей недели к пятидневке в СССР осуществлялся не быстро, пишет «Газета.ру».