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Топилин назвал переход на четырехдневку вопросом перспективы

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Переход на четырехдневную рабочую неделю возможен. Но это вопрос не ближайшего будущего, а долгосрочной перспективы, заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

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«Это некая перспектива. Уменьшенное количество рабочих часов, не 40-часовая неделя, где-то 35–36 часов есть, в перспективе можно говорить», — цитирует министра «Интерфакс».

По словам Топилина, переход на укороченную неделю уже сейчас возможен в некоторых компаниях, где «технологии позволяют». Кроме того, в некоторых секторах можно оптимизировать график за счет удаленной работы. В каждом конкретном случае должны договариваться сотрудники, профсоюзы и работодатель, подчеркнул он.

Комментируя аргумент об освобождении времени за счет роботизации, Топилин отметил, что не уверен в том, что роботы дадут людям возможность «вообще ничего не делать».

Министр напомнил, что переход от шестидневной рабочей недели к пятидневке в СССР осуществлялся не быстро, пишет «Газета.ру».

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