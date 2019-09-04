Число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20

По меньшей мере 20 человек погибли, а 12 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в городе Батала на севере Индии. Об этом 3 сентября пишет газета Hindustan Times. Ранее источник сообщал об 11 погибших.

По данным властей, на месте трагедии проводится поисково-спасательная операция. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить причину произошедшего.

«Мы глубоко опечалены новостями о гибели людей во время взрыва на фабрике в городе Батала, — выразил свои соболезнования главный министр штата Пенджаб Амариндер Сингх. —Спасательная операция продолжается».

Ранее 31 августа взрыв прогремел на химическом заводе в западном индийском штате Махараштра. В результате инцидента погибли 12 человек.