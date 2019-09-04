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Московский режиссер снимет фильм о молодежи в Псковской области

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В Пскове 20 сентября пройдет кастинг актеров на главные роли в фильме о молодежи. Отбор кандидатов организован на базе Центра поддержки кинематографии.

Съемки полнометражной картины запланированы на территории региона летом 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции. Режиссером станет Наталья Постовалова из Москвы. К участию в кастинге приглашаются юноши от 12 до 16 лет ростом до 170 см.

Напомним, в Псковской области планируют принять закон «О государственной поддержке кинематографии». Он направлен на возмещение части затрат, связанных с производством национальных фильмов в регионе. Средства будут направлять в виде субсидий.

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