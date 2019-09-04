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Путин назвал придурками считающих Дальний Восток балластом

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Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, считающих, что Дальний Восток является для России балластом, требующим денег. Об этом 4 сентября сообщает «РИА Новости».

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Таким образом он отреагировал на слова главы Якутии Айсена Николаева во время встречи с властями Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Николаев заявил, что ответ на вопрос о том, нужен ли России Дальний Восток, очевиден.

«До недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — сказал глава Якутии.

«Не знаю, какие придурки так говорили», — процитировал Путина RT. Николаев в ответ уточнил, что так говорили 25 лет назад.

Глава российского государства подчеркнул, что власти на всех уровнях нужно строить работу так, чтобы нужды, интересы и запросы людей всегда стояли во главе угла. Он заявил, что следует уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона. По словам Путина, Дальний Восток должен стать центром притяжение для людей из других регионов России.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

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