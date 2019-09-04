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Совет по правам человека создали в Башкирии

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В Башкортостане появился Совет при главе республики по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Новый консультативный орган будет оказывать содействие в обеспечении защиты интересов и свобод людей, поддержки развития институтов гражданского общества.

К задачам совета, в частности, относятся мониторинг текущей ситуации, проверка фактов нарушения законодательства, ущемления прав граждан, участие в разработке и публикации методических и справочно-аналитических материалов, а также развитие механизмов общественного контроля, содействие правовому просвещению населения, отмечает ИА «Башинформ».

В России действует СПЧ — Совет по правам человека при президенте по содействию главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, информированию президента о положении дел в этой области, содействию развития институтов гражданского общества, подготовке предложений главе государства по вопросам, входящим в компетенцию совета.

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