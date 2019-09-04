Максим Леонидов пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»

Музыкант и один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль «Наши в городе», который пройдет 7–8 сентября на проспекте Академика Сахарова в рамках празднования Дня города Москвы.

«В День города Москвы 7 сентября там выступит много замечательных артистов, в том числе бит-квартет «Секрет». Проспект Сахарова, 7 сентября, «Наши в городе». Ждем», — сказал музыкант в видеообращении.

Посетить концерт ранее пригласили музыкант Николай Фоменко и лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Как отметил фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, гостей фестиваля ждут незабываемые эмоции и впечатления на весь год.

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования 872-летия столицы. Гостей мероприятия ждут почти 20 часов музыки. Сцена и площадки фестиваля расположатся от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до Садового кольца.

Среди приглашенных звезд — Гарик Сукачев, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «Ниав», «Слот».

Вход на концерт свободный.