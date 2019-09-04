Роскачество собирается внедрить систему «честной этикетки»

Роскачество работает над проектом «честной этикетки». Об этом глава ведомства Максим Протасов рассказал «Известиям» на полях Восточного экономического форума. По его словам, каждый термин, каждое обещание, которое дано производителем на маркировке продукции, должно быть подтверждено.