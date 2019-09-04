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Суд признал виновным фигуранта дела 27 июля Коваленко

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Мещанский суд Москвы в среду, 4 сентября, признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко в применении насилия к полицейским и росгвардейцам.

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«Суд постановил: признать виновным Евгения Коваленко в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти»)», — цитирует судью ТАСС.

Ранее гособвинитель потребовал для Коваленко наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как следует из материалов дела, Коваленко вменяются в вину два эпизода в ходе акции. Во время одного из них он толкнул в спину сотрудника полиции, во время второго бросил урну в сторону бойцов Росгвардии, которые задерживали других митингующих. Сам Коваленко заявил, что хоть и бросил урну, но ни в кого не попал, а значит, не причинил никому вреда.

Несанкционированная акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошла 27 июля в столице.

По данным полиции, среди участвовавших в акции более 3,5 тыс. человек большинство было иногородними. Всего в тот день задержали более 1 тыс. человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были арестованы 15 человек. 3 сентября следователи прекратили уголовное преследование пяти фигурантов и отменили им меры пресечения (Сергею Абаничеву, Даниилу Конону, Валерия Костенка, Владислава Барабанова отпустили из СИЗО, а против Дмитрия Васильева мера пресечения не была избрана). Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения и направлены в полицию. Кроме Коваленко обвинения в применении насилия к представителям власти предъявили Кириллу Жукову, Даниле Беглецу и Ивану Подкопаеву. Также суд выпустил из СИЗО другого фигуранта, Егора Жукова, переведя его под домашний арест до 27 сентября.

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