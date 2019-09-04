Искусственные гнезда для редких птиц построят в Подмосковье

В трех округах Московской области построят специальные искусственные гнездовья, предназначенные для редких птиц, занесенных в Красную книгу региона. Жителей просят не подходить к ним, чтобы не потревожить пернатых.

Как уточняет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на областное министерство экологии, дуплянки для ушастой совы появятся недалеко от деревень Клементьево, Вяземское и Холм под Можайском. Рядом с Верхнерузским водохранилищем соорудят платформы для скопы. А в Волоколамске установят гнездовья длиннохвостой неясыти.

В ведомстве отметили, что новые гнезда строят каждый год. Так, в 2018 году в четырех ящиках для птиц-дуплогнездовников были замечены птенцы длиннохвостой неясыти.