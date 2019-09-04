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Жители Днепра перекрыли главную трассу региона

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Фото: youtube.com
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Жители Днепропетровской области перекрыли трассу, ведущую из Днепра в Киев, в знак протеста из-за рейдерских захватов земель. Об этом пишет украинская газета «Факты».

По данным издания, на протест 3 сентября вышли жители поселка городского типа Кринички. Отмечается, что больше 20 местных землевладельцев лишились земли за несколько дней в результате рейдеровских захватов.

«Полиция и прокуратура бездействуют, пока людей лишают средств к существованию», — приводит телеканал «Звезда» слова одного из пострадавших.

Таким образом, фермеры из Криничек потеряли 113 га земли, а фермеры из села Дружба — 136 га, и произошло это накануне сбора урожая кукурузы и подсолнечника. Местные жители винят в случившемся депутата Днепропетровского облсовета, которого в этих краях называют земельным магнатом.

В сентябре 2018 года массовая драка со стрельбой произошла в поселке Занки Харьковской области за элеватор.

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