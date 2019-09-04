Заброшенный детдом под Хабаровском превратят в социальное жилье

В районном центре имени Полины Осипенко в Хабаровском крае здание бывшего детского дома реконструируют под жилой дом. На получение квартир в нем подали заявление четыре семьи. Малосемейка будет включать три однокомнатные квартиры и две трехкомнатные. В новое жилье планируют въехать учителя, медики и работники социальной сферы.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» глава комитета по управлению муниципальным имуществом районной администрации Полина Куцеборская, детский дом был расформирован в 2012 году. С тех пор здание, которое находилось в муниципальной собственности, простаивало. Попытки продать его провалились. Заброшенный дом осаждали дети, из-за чего он не раз горел.

Власти решили разобрать часть здания, построенного в 1970-х годах. Пристройка, созданная в 1980-х годах, будет реконструирована. Планируется, что здание сдадут «под ключ» уже к 15 октября 2019 года.