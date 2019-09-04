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Трассу Черниговская–Дагомыс начнут строить осенью 2019 года

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Минтранс Краснодарского края начал поиск подрядчика на строительство первого этапа трассы село Черниговская — поселок Дагомыс. Все работы поделены на две очереди, на каждую объявлен отдельный тендер. Общая стоимость проекта — 1,6 млрд рублей. Средства поступят из регионального бюджета.

Строительство начнется после определения победителей тендера в начале октября. Завершить обе очереди должны до сентября 2023 года. Как уточняет ИА «Кубанские новости», проектировать трассу начали в конце 2018 года. Этим занимается ООО «Краснодаравтодорпроект».

3 сентября сообщалось, что в рамках реализации нацпроектов в Краснодарском крае должны построить восемь школ и 12 детских садов. На это будет выделено около 8,5 млрд рублей. Из них 5 млрд — федеральные средства.

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