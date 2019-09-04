Прямой эфир

В Минске рассказали об отношениях с НАТО

0
Фото: РИА Новости/Иван Руднев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взаимоотношения Белоруссии с Североатлантическим альянсом развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией, заявил в среду, 4 сентября, секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась.

«Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнеры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия — наш стратегический союзник и партнер», — цитирует Зася «БелТА».

Американский козырь: готова ли Белоруссия упасть в объятия Запада
Минск намерен активизировать сотрудничество с Вашингтоном в противовес Москве

Секретарь белорусского Совбеза сообщил о запланированном на следующую неделю визите российского коллеги Николая Патрушева.

«Это плановая поездка. Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями. У нас вынесены для обсуждения определенные вопросы», — отметил Зась. В частности, речь идет о вопросах международных механизмов контроля над вооружениями и обеспечения информационной безопасности.

«Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Как сообщалось 3 сентября, секретари Советов безопасности Польши, Украины и Белоруссии встретились в Варшаве с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и обсудили ряд тем, в том числе ситуацию на востоке Украины.

Польша пригласила глав ряда государств на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Россию польское руководство не пригласило. По данным польских СМИ, из-за этого в Варшаву не поехал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лукашенко передали проект программы интеграции с РФ
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019