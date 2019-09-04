В Минске рассказали об отношениях с НАТО

Взаимоотношения Белоруссии с Североатлантическим альянсом развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией, заявил в среду, 4 сентября, секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась.

«Нельзя говорить, что мы, допустим, собрались в Варшаве и там разговаривали против кого-то или интриги там плели. Ни в коем случае. Наши партнеры прекрасно знают, и там тоже об этом говорилось, что Россия — наш стратегический союзник и партнер», — цитирует Зася «БелТА».

Секретарь белорусского Совбеза сообщил о запланированном на следующую неделю визите российского коллеги Николая Патрушева.

«Это плановая поездка. Она ни в коем случае не увязана с какими-то международными событиями. У нас вынесены для обсуждения определенные вопросы», — отметил Зась. В частности, речь идет о вопросах международных механизмов контроля над вооружениями и обеспечения информационной безопасности.

«Нельзя эти вопросы решать только с одним вектором. Важно выстраивать диалог именно со всеми участниками в этом регионе», — сказал госсекретарь Совбеза Белоруссии.

Как сообщалось 3 сентября, секретари Советов безопасности Польши, Украины и Белоруссии встретились в Варшаве с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и обсудили ряд тем, в том числе ситуацию на востоке Украины.

Польша пригласила глав ряда государств на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Россию польское руководство не пригласило. По данным польских СМИ, из-за этого в Варшаву не поехал президент Белоруссии Александр Лукашенко.