Уличный кинотеатр появится в Пензе

В Пензе с 7 сентября начнет работу уличный кинотеатр. Оборудование для показов кино было закуплено на средства президентского гранта.

Кинотеатр будет работать в сквере имени Дениса Давыдова. LED-монитор доставили в Пензу из Москвы, его экран рассчитан на использование под открытым небом. Техника устойчива к влаге и морозам. Зрители смогут занять места на цветных пуфах, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Первые сеансы будут посвящены Пензе и жизни Михаила Лермонтова. Сотрудники Центральной городской публичной библиотеки им. В.Г. Белинского при выборе материалов делали акцент на краеведении. Вход в кинотеатр свободный.