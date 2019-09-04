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Уличный кинотеатр появится в Пензе

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В Пензе с 7 сентября начнет работу уличный кинотеатр. Оборудование для показов кино было закуплено на средства президентского гранта.

Кинотеатр будет работать в сквере имени Дениса Давыдова. LED-монитор доставили в Пензу из Москвы, его экран рассчитан на использование под открытым небом. Техника устойчива к влаге и морозам. Зрители смогут занять места на цветных пуфах, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Первые сеансы будут посвящены Пензе и жизни Михаила Лермонтова. Сотрудники Центральной городской публичной библиотеки им. В.Г. Белинского при выборе материалов делали акцент на краеведении. Вход в кинотеатр свободный.

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