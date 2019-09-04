Волки в Тюменской области растерзали около десятка овец

В Викуловском районе Тюменской области молодые волки растерзали около десятка овец, которые находились на выпасе. Обглоданные кости и шкуры были прикопаны в землю.

Как рассказал заместитель начальника Госохотуправления по региону Алексей Охрименко, на овец напали молодые волки, которых матери обучают добывать пищу. Когда волки насытились, то оставили шкуры и кости, которые нашел медведь и прикопал «на черный день», пишет Megatyumen.ru.

На территории Тюменской области насчитывается около 2 тыс. волков. Их возросшая численность будет регулироваться с наступлением зимы.

Ранее сообщалось о том, что в Республике Коми больной волк напал на 14-летнюю девочку. Ребенок не выжил.