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Волки в Тюменской области растерзали около десятка овец

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В Викуловском районе Тюменской области молодые волки растерзали около десятка овец, которые находились на выпасе. Обглоданные кости и шкуры были прикопаны в землю.

Как рассказал заместитель начальника Госохотуправления по региону Алексей Охрименко, на овец напали молодые волки, которых матери обучают добывать пищу. Когда волки насытились, то оставили шкуры и кости, которые нашел медведь и прикопал «на черный день», пишет Megatyumen.ru.

На территории Тюменской области насчитывается около 2 тыс. волков. Их возросшая численность будет регулироваться с наступлением зимы.

Ранее сообщалось о том, что в Республике Коми больной волк напал на 14-летнюю девочку. Ребенок не выжил.

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