Косачев запланировал встречу с сенатором США Ли

Глава международного комитета Совета Федерации (СФ) Константин Косачев планирует встретиться с сенатором США Майклом Ли 6 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат верхней палаты парламента.

Источник в Совфеде рассказал ТАСС, что встреча пройдет по инициативе американской стороны.

В среду, 4 августа, Ли и сопровождающие его лица получили российскую визу. Ранее сам сенатор отмечал, что у него нет проблем с получением визы в Россию.

В конце августа сенатор-республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи также планировали посетить Россию в составе двухпартийной делегации американского конгресса. Позже они заявили, что им было отказано в получении въездных виз. В российском МИДе, в свою очередь, уточнили, что эти законодатели не обращались за визами, и подчеркнули, что они находятся в «стоп-листе», который стал ответом на аналогичный шаг Вашингтона в отношении представителей России.

Кроме того, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала РБК, что сенаторы США знают о существовании российского «стоп-листа». Однако, по ее словам, они представляют всё так, будто им не выдают визы после обращения.