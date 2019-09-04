Выплаты за рождение третьего ребенка получили 19 тыс. семей на Урале

В Свердловской области порядка 19 тыс. семей получили и продолжают получать выплаты за рождение третьего ребенка. На эти цели выделено порядка 994 млн рублей.

С 1 сентября размер ежемесячного пособия составляет 11,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТагилСити.ру. Почти 666 млн рублей для выплат семьям выделил федеральный бюджет, еще 328 млн рублей предусмотрено в областном бюджете.

Кроме того, в региональной казне предусмотрены ежемесячные выплаты семьям, доход в которых оказался ниже прожиточного минимума в пересчете на каждого члена семьи, на третьего или последующих детей. Сумма финансирования составит 1,7 млн рублей.