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Выплаты за рождение третьего ребенка получили 19 тыс. семей на Урале

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В Свердловской области порядка 19 тыс. семей получили и продолжают получать выплаты за рождение третьего ребенка. На эти цели выделено порядка 994 млн рублей.

С 1 сентября размер ежемесячного пособия составляет 11,5 тыс. рублей. Об этом сообщает ТагилСити.ру. Почти 666 млн рублей для выплат семьям выделил федеральный бюджет, еще 328 млн рублей предусмотрено в областном бюджете.

Кроме того, в региональной казне предусмотрены ежемесячные выплаты семьям, доход в которых оказался ниже прожиточного минимума в пересчете на каждого члена семьи, на третьего или последующих детей. Сумма финансирования составит 1,7 млн рублей.

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