Бразильянка попала в московскую больницу из-за храпа мужа

Гражданка Бразилии госпитализирована в одну из московских больниц с отравлением успокоительными таблетками. Она принимала препарат, чтобы уснуть, несмотря на храп мужа.

Супруг женщины рассказал, что в ночь на 3 сентября они отдыхали в ресторане и употребили спиртное, передает РЕН ТВ. Вернувшись в гостиницу, они собрались лечь спать, и пострадавшая решила принять на ночь таблетку. Мужчина пояснил, что она всегда возит препарат с собой, так как страдает проблемами со сном.

По факту госпитализации иностранки проводится проверка.

В мае ученые рассказали, что обструктивное апноэ (ситуация, когда громко храпящий человек резко замолкает, а потом всхрапывает и продолжает спать) может быть опасным симптомом. Оно не только может вызывать головную боль, но и свидетельствовать о развитии рака.