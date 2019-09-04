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Ремонт опасного моста отложили в Кургане

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В Кургане ремонт путепровода на Пролетарской улице, известный также как Некрасовский мост, перенесли на 2020 год. Об этом заявил директор МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» Денис Давыдов.

По его словам, в этом году аукцион на работы не будет объявляться в связи погодным условия. Он пояснил, что, если объявить аукцион сейчас, итоги будут подведены в октябре, когда укладку асфальта и оштукатуривание проводить невозможно, пишет ИА «Ура.ру».

Давыдов отметил, что некоторые конструкции моста признаны аварийными. Смета на 2020 год скорей всего будет увеличена, предположил директор МКУ. Ввод ограничений движения по мосту не планируется.

Ранее по инициативе городских властей было проведено обследование Некрасовского моста. Специалисты признали его опасным.

2 сентября сообщалось, что в поселке Филькино Свердловской области мост, строительства которого ждали два года, рухнул спустя сутки после открытия.

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