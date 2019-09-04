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Аэропорт в Тынде реконструируют за 2,5 млрд рублей

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Аэропорт города Тында в Амурской области планируют реконструировать и расширить. В ближайшее время начнется разработка проекта. Тендер на проведение этих работ и на инженерные изыскания объявило предприятие «Аэропорты Дальнего Востока». Стоимость контракта — 1100 млн рублей. Их выделят из федерального бюджета.

Как пишет «Амурская служба новостей», взлетно-посадочная полоса будет удлинена и расширена, а ее покрытие усилено. Те же работы проведут и на рулежных дорожках. Здание аэропорта реконструируют. В частности, планируется провести комплекс работ по обеспечению безопасности пассажиров.

Системы светосигнального оборудования и освещения обновят, как и инженерные коммуникации аэропорта. Построят новый склад ГСМ. На все работы планируется выделить 2,5 млрд рублей.

Заказчик проекта – Федеральное агентство воздушного транспорта. Реконструкция пройдет в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

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