Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к туристам из России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил распространенное мнение, что Грузии не нужны туристы из России. По его словам, такая позиция является «категорически неприемлемой» и принадлежит «мелкой политической группе».

«Наоборот, мы готовы принимать туристов из любых стран. Их безопасность как в городе, так и в стране будет максимально обеспечена», — заявил градоначальник на заседании городского правительства, его слова приводит «РИА Новости».

Каладзе отметил, что грузинский народ славится своими традициями, культурой и гостеприимством, поэтому властям необходимо сделать всё, чтобы о стране и ее столице узнал весь мир, пишет «Газета.ру».

Ранее в августе Каладзе заявлял об открытости грузинского рынка для всех компаний, в том числе и для российских, которые «не представляют проблему».

Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полеты, введенного Москвой на фоне массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.

После прекращения полетов россияне отменили около 80% гостиничных броней на грузинских курортах. В грузинской оппозиции полагают, что власти занижают данные об ущербе от падения турпотока из РФ. По мнению лидера «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, реальный ущерб превышает озвученные правительством $60 млн по меньшей мере в десять раз.

Отношения России и Грузии обострились в июне, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Москва приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».