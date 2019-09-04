Прямой эфир

Мэр Тбилиси осудил пренебрежительное отношение к туристам из России

0
Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Тбилиси Каха Каладзе осудил распространенное мнение, что Грузии не нужны туристы из России. По его словам, такая позиция является «категорически неприемлемой» и принадлежит «мелкой политической группе».

Нелетное бремя: авиасообщение с Грузией не восстановят в течение года
Закавказская республика недосчиталась 70% россиян

«Наоборот, мы готовы принимать туристов из любых стран. Их безопасность как в городе, так и в стране будет максимально обеспечена», — заявил градоначальник на заседании городского правительства, его слова приводит «РИА Новости».

Каладзе отметил, что грузинский народ славится своими традициями, культурой и гостеприимством, поэтому властям необходимо сделать всё, чтобы о стране и ее столице узнал весь мир, пишет «Газета.ру».

Ранее в августе Каладзе заявлял об открытости грузинского рынка для всех компаний, в том числе и для российских, которые «не представляют проблему».

Турпоток из России в Грузию упал из-за временного запрета на полеты, введенного Москвой на фоне массовых акций протеста, начавшихся в Тбилиси 20 июня.

После прекращения полетов россияне отменили около 80% гостиничных броней на грузинских курортах. В грузинской оппозиции полагают, что власти занижают данные об ущербе от падения турпотока из РФ. По мнению лидера «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, реальный ущерб превышает озвученные правительством $60 млн по меньшей мере в десять раз.

Отношения России и Грузии обострились в июне, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста. Поводом для беспорядков стал инцидент во время сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), когда российского делегата Сергея Гаврилова посадили в кресло спикера парламента Грузии. Возмущенные политические силы вышли митинговать, спровоцировав беспорядки в городе.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Москва приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси. Однако президент РФ Владимир Путин эту инициативу отверг «из уважения к грузинскому народу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузия пообещала не ограничивать работу компаний из России
Кандидат в премьеры Грузии предложил на пост главы МВД руководителя СГБ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019