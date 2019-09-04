Путин поручил подготовить программу развития Сахалина

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить программу по поддержке Сахалина. Об этом глава государства заявил на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Программу развития этого субъекта Российской Федерации разработают федеральные ведомства и министерства в сотрудничестве с властями региона. Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, для разработки программы на Сахалин прибудет комиссия представительств федеральной власти.

«Я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение правительству дам, к вам комиссия приедет», — сказал Путин. Также он распорядился провести дополнительный анализ состояния аварийного фонда жилья.

Ранее в среду Путин заявил, что следует уравнять темпы роста экономики Дальнего Востока и социального развития региона. Дальний Восток должен стать центром притяжение для людей из других регионов страны, отметил президент России.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.