Имиджевые видеоролики снимут о Нижегородской области

Власти Нижегородской области намерены заказать производство имиджевых видеороликов в целях роста туристического потенциала. Начался поиск подрядчика, готового за 34 дня подготовить две записи на русском и английском языках.

Цена контракта составит 5,4 млн рублей. Аукцион проведут 16 сентября. Хронометраж роликов варьируется от 15 секунд до 4 минут, пишет ИА «НьюсНН». Съемки оплатят из средств региональной казны.

Напомним, на территории Нижегородской области расчистят три реки в рамках программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас – Дивеево – Саров». Работы завершат до 2021 года. На это потратят 168 млн рублей.