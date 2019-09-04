Новые автобусы планируют закупить в Самаре в 2020 году

Власти Самары на 2020 год запланировали частично модернизировать подвижной состав общественного транспорта. Об этом сообщает городской департамент транспорта в ответ на просьбу горожан увеличить вместимость или количество автобусов на одном из маршрутов.

По информации департамента, новые автобусы будут оборудованы кондиционерами. Точное количество пока неизвестно – планируется исходить из объема финансирования, пишет НИА «Самара» со ссылкой на 63.ру.

Автобусный парк обновили в Самаре в преддверии ЧМ-2018. В лизинг были приобретены 250 единиц транспорта. Все они исправно работают на линии.

Ранее сообщалось, что в Омскую область до конца года поступят 16 автомобилей скорой помощи и 20 школьных автобусов.