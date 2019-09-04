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Один человек погиб в ДТП на трассе в Орловской области

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Два автомобиля столкнулись на автодороге М-2 Крым на территории Орловской области. Один водитель погиб, второй получил травмы.

Авария произошла на 410 км автодороги. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Nissan, который двигался со стороны Орла, при обгоне грузовика совершил выезд на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Водитель Nissan от полученных травм скончался на месте. Водитель Mercedes получил травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области столкнулись два легковых автомобиля и грузовик с цистерной. Водитель автомобиля «ВАЗ» скончался на месте.

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