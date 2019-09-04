В Роскачестве рассказали о правильном выборе красной икры и рыбы

При выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов. Об этом 4 сентября рассказал глава Роскачества Максим Протасов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта», — цитирует его «РИА Новости». По словам Протасова, если консистенция рыбы сильно волокнистая, то это признак того, что ее замораживали повторно.

Икра разных видов лососевых по вкусу и виду может отличаться, отметил глава Роскачества, чем пользуются многие производители. В итоге под понятием «лососевая икра» в баночке может икра любой рыбы, подчеркнул он.

При выборе икры надо выбирать упаковки с надписью ГОСТ. В этом случае производитель указывает вид рыбы, из которой получен продукт.

«Икра первого сорта состоит из одинаковых по размеру и цвету икринок, характеризуется густой консистенцией, рассыпчатостью, малым содержанием соли и приятным запахом», — добавил он.

При выборе икры надо обратить внимание на дату производства, маркировку и внешний вид, условия хранения в точке, где продается товар. Хорошая икра скорее всего будет произведена в те месяцы, когда рыба идет на нерест — примерно с середины мая по октябрь–декабрь, отметил Протасов. Выбитые цифры на жестяной банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными.

В июле руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%. Он также рассказал, что по мере нарастания уловов цена на нее будет снижаться.