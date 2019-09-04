Виновнику смертельного ДТП вынесли приговор в Липецкой области

Задонский районный суд Липецкой области вынес приговор водителю, который стал виновником смертельной аварии на М-4. Мужчина пренебрег дистанцией и спровоцировал ДТП.

Авария произошла 7 апреля 2019 года на 434-м км трассы М-4. Водитель Volkswagen Caravell врезался в грузовик MAN с прицепом, который двигался с меньшей скоростью, напоминает GOROD48.

В результате ДТП 74-летняя пассажирка грузовика скончалась на месте от полученных травм. Еще одна пассажирка пострадала.

Водитель Volkswagen признался в содеянном и выплатил семье погибшей женщины 10 тыс. рублей. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с аналогичным испытательным сроком. Также он лишен водительских прав на два года и десять месяцев.