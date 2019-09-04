Прямой эфир

Границы объектов культурного наследия утвердили в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Границы територий объектов культурного наследия согласовали в Казани. Это позволит предотвратить застройку и сохранить характеристики старинных зданий и территорий.

Список утвержден комитетом по охране объектов культурного наследия Татарстана. В него вошли 15 памятников. К ним относятся церковь Богоявления, ансамбль Казанского университета, мечеть Марджани, минаретное завершение Ново-Слободской мечети, а также дом Каретникова, дом губернатора на улице Кремлевской и Апанаевская мечеть. Об этом сообщает InKazan.ru.

В границах объектов культурного наследия запрещено капитальное строительство. Также нельзя искажать традиционные характеристики сложившейся композиции застройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Программу реконструкции объектов культурного наследия составят в Приморье
Программу для ремонта объектов культурного наследия создадут в Казани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019