Прямой эфир

Подъезды домов дореволюционной постройки отремонтируют в Ростове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитальный ремонт проведут в дореволюционных и советских парадных в Ростове-на-Дону. Активисты рекомендуют жильцам заранее ознакомиться со сметами, чтобы не допустить утраты старинных элементов оформления.

Ремонт планируется в 368 парадных. Во многих подъездах осталась лепнина и метлахская плитка. Парадные, оформленные в дореволюционный период, сохраняют мраморные полы и резные перила, пишет RostovGazeta. Наиболее ценные элементы сохранились в домах на Ворошиловском и Кировском проспектах, а также в Газетном переулке.

Объединение активистов «Мой фасад» рекомендует жильцам домов запросить сметы на работы в рамках капремонта. Это позволит контролировать процесс и сохранить оформление парадных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тамбовская область заключила контракты на капремонт 88% домов
Более 1 млрд рублей потратят на капремонт в Курской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019