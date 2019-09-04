Подъезды домов дореволюционной постройки отремонтируют в Ростове

Капитальный ремонт проведут в дореволюционных и советских парадных в Ростове-на-Дону. Активисты рекомендуют жильцам заранее ознакомиться со сметами, чтобы не допустить утраты старинных элементов оформления.

Ремонт планируется в 368 парадных. Во многих подъездах осталась лепнина и метлахская плитка. Парадные, оформленные в дореволюционный период, сохраняют мраморные полы и резные перила, пишет RostovGazeta. Наиболее ценные элементы сохранились в домах на Ворошиловском и Кировском проспектах, а также в Газетном переулке.

Объединение активистов «Мой фасад» рекомендует жильцам домов запросить сметы на работы в рамках капремонта. Это позволит контролировать процесс и сохранить оформление парадных.