Пермская пенсионерка добилась компенсации за свою поездку в Турцию

Пенсионерка из села Кочево Пермского края добилась через суд выплаты компенсации за свой перелет до Турции. Средства частично должен будет возместить Пенсионный фонд.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в Кочевском районном суде, пенсионерке должны компенсировать часть стоимости билета — тот путь, который самолет проделал над территорией РФ. Расстояние по маршруту Пермь–Анталия–Пермь составляет 5958,6 км, из них 4312,6 км пролегают на территории России.

Суд постановил выплатить компенсацию женщине. Решение в законную силу пока не вступило.

Согласно законодательству, жители Крайнего Севера и территорий, приравненных к нему, имеют право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно на территории России один раз в два года. Место отдыха человек вправе определить самостоятельно.