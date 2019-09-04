Новую азбуку с Курилами издали к началу учебного года на Сахалине

На Сахалине вышла в свет оригинальная книжка-азбука, помогающая детям выучить буквы и в игровой форме узнать о родных островах. Книги вручат первоклассникам всех районов области.

Инициатива принадлежит депутату областной думы Игорю Янчуку. На каждую букву алфавита он подобрал значимые для Курильских островов слова. Так, для буквы В подобрана фраза «Вулкан варил вишневое варенье», а для буквы Л — «Лопух ловил лучи листами».

Картинки помогали рисовать художники из Владивостока Наталья Плотникова и Павел Шугунов. Также над оформлением трудилась редактор сайта одного из сахалинских интернет-изданий Марина Божко.

По словам депутата, которые приводит ИА SakhalinMedia, на следующий год он дополнит азбуку памятными датами, которые важны для острова.

4 сентября сообщалось, что Сахалин сделают пилотным полигоном для запуска поездов на водородном топливе.