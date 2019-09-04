Пляжный комплекс построят в Аниве на Сахалине

Власти Сахалинской области приняли решение о строительстве современного пляжного комплекса в районе Анивы. Это одно из популярных мест отдыха сахалинцев, обустройство пляжной территории в Анивском взморье — приоритетная задача для региональной администрации.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Анивского городского округа, проект уже передали в региональный центр ценообразования в строительстве. Это необходимо для прохождения госэкспертизы сметной стоимости. По линии областного агентства по туризму Анивскому городскому округу выделили средства на обустройство пляжа в районе поселка Кубанец. Стоимость первого этапа строительства, во время которого будут проводиться земельные работы, оценили в 20 млн рублей.

За три года на территории пляжа появятся поле для пляжного футбола, два теннисных корта, волейбольная и баскетбольная площадки, большая площадка с уличными тренажерами, воркаут-зона. Также в планах — строительство скейт-парка, кольцевых дорожек для роллеров, общая протяженность которых составит более 1 км. Зимой на них зальют каток и возведут горки-ледянки.

Кроме того, на территории пляжа появятся смотровые площадки с биноклями. Они будут выше плоскости набережной более чем на 2 м. Здесь же расположится площадка летнего театра с возвышенной сценой. На центральной части пляжа установят площадки с архитектурными фотозонами. Для людей с ограниченными возможностями здоровья сделают комфортный доступ к морю, как и ко всем площадкам пляжа.