Бывшего игрока «Реала» заподозрили в распространении детской порнографии

Бывшего футболиста испанского «Реала» и сборной Германии Кристофа Метцельдера заподозрили в распространении детской порнографии. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Полицейские в ходе обыска в квартире у 38-летнего Метцельдера в Дюссельдорфе конфисковали мобильный телефон спортсмена и его компьютер. По информации следствия, девушка футболиста обратилась к правоохранителям три недели назад, после того как Метцельдер отправил ей в мессенджер 15 фотографий, которые представляли собой детскую порнографию, сообщает телеканал «360».

Тем не менее уточняется, что футболист не был арестован. В отношении него прокуратура Гамбурга проводит расследование по подозрению в распространении публикаций, содержащих детскую порнографию, пишет «Федеральное агентство новостей».

Метцельдер играл за «Реал» в период с 2007 по 2010 год. В составе команды стал чемпионом Испании. Кроме этого, футболист выступал за немецкие «Пройссен», «Боруссию». За сборную Германии Метцельдер провел 47 матчей, став серебряным (2002) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира, а также серебряным призером чемпионата Европы (2008), пишет «Спорт-Экспресс».

14 августа сообщалось, что гражданку Украины осудили в США на 20 лет за детскую порнографию.