Прямой эфир

Бывшего игрока «Реала» заподозрили в распространении детской порнографии

0
Фото: Global Look Press/imago-images.de
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего футболиста испанского «Реала» и сборной Германии Кристофа Метцельдера заподозрили в распространении детской порнографии. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Импорторазвращение: американец осужден за порно с российскими детьми
Создатель детского порно получил всего 7,5 года лишения свободы, большую часть срока он уже отсидел в СИЗО

Полицейские в ходе обыска в квартире у 38-летнего Метцельдера в Дюссельдорфе конфисковали мобильный телефон спортсмена и его компьютер. По информации следствия, девушка футболиста обратилась к правоохранителям три недели назад, после того как Метцельдер отправил ей в мессенджер 15 фотографий, которые представляли собой детскую порнографию, сообщает телеканал «360».

Тем не менее уточняется, что футболист не был арестован. В отношении него прокуратура Гамбурга проводит расследование по подозрению в распространении публикаций, содержащих детскую порнографию, пишет «Федеральное агентство новостей».

Метцельдер играл за «Реал» в период с 2007 по 2010 год. В составе команды стал чемпионом Испании. Кроме этого, футболист выступал за немецкие «Пройссен», «Боруссию». За сборную Германии Метцельдер провел 47 матчей, став серебряным (2002) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира, а также серебряным призером чемпионата Европы (2008), пишет «Спорт-Экспресс».

14 августа сообщалось, что гражданку Украины осудили в США на 20 лет за детскую порнографию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Иркутский коллектор выложил в Сеть порноснимки с ребенком должника
Певца R Kelly арестовали по делу о детской порнографии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019